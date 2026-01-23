Илон Маск назвал старение решаемой проблемой

— Я думаю, когда мы выясним, что вызывает старение, мы обнаружим, что это невероятно очевидно и это не какая-то тонкая вещь. Причина, по которой я говорю, что это не тонкая вещь, заключается в том, что все клетки в вашем теле стареют практически с одинаковой скоростью, — отметил он.
Миллиардер добавил, что ему никогда в жизни не встречались люди со старой левой рукой и молодой правой. Маск также признался, что пока не уделял много времени глубокому изучению этого вопроса. Тем не менее биологическая природа старения указывает на наличие конкретного и понятного механизма, передает Bloomberg.
106-летний житель Гавайев Джеймс Чоу отпраздновал день рождения тренировкой в спортзале. По словам мужчины, секрет его долголетия заключается именно в физических упражнениях.
106-летняя жительница Британии Маргарет Харт, которой удалось справиться с раком груди, рассказала, что у нее нет секрета долголетия. В ответ на просьбу назвать его она с иронией посоветовала продолжать дышать.