Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск назвал старение решаемой проблемой

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что человечество сможет одержать победу над старением после выявления фундаментальных причин процесса. Об этом он заявил в ходе своего выступления на ВЭФ в Давосе.

Источник: Legion-Media

— Я думаю, когда мы выясним, что вызывает старение, мы обнаружим, что это невероятно очевидно и это не какая-то тонкая вещь. Причина, по которой я говорю, что это не тонкая вещь, заключается в том, что все клетки в вашем теле стареют практически с одинаковой скоростью, — отметил он.

Миллиардер добавил, что ему никогда в жизни не встречались люди со старой левой рукой и молодой правой. Маск также признался, что пока не уделял много времени глубокому изучению этого вопроса. Тем не менее биологическая природа старения указывает на наличие конкретного и понятного механизма, передает Bloomberg.

106-летний житель Гавайев Джеймс Чоу отпраздновал день рождения тренировкой в спортзале. По словам мужчины, секрет его долголетия заключается именно в физических упражнениях.

106-летняя жительница Британии Маргарет Харт, которой удалось справиться с раком груди, рассказала, что у нее нет секрета долголетия. В ответ на просьбу назвать его она с иронией посоветовала продолжать дышать.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше