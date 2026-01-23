Ричмонд
Вход в Никитский ботанический сад 25 января будет бесплатным для Татьян и студентов

25 января для студентов и Татьян вход в Никитский ботсад будет бесплатным.

Источник: Комсомольская правда

25 января для всех женщин с именем Татьяна, а также для всех студентов очных отделений высших и средне-специальных учебных заведений вход в Никитский ботанический сад станет бесплатным. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе ботсада.

— Для бесплатного посещения студентам нужно будет предъявить свои студенческие удостоверения, а Татьянам — паспорт, — говорится в сообщении.

Татьяны и студенты смогут бесплатно прогуляться по тенистым аллеям Арборетума, живописному парку «Монтедор» и насладиться видами Приморского парка.

Такая акция стала для сада доброй традицией, позволяющей отметить один из самых популярных зимних праздников.