Воронежец на «Ауди» задолжал 90 тысяч за 24 штрафа

В рамках очередного рейда судебных приставов и сотрудников ГАИ по взысканию административных штрафов удалось поймать злостного нарушителя ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Воронежской области.
На выезде из регионального центра остановили владельца Audi A4, который набрал не менее 24 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 90 тысяч рублей. В течение суток после того, как иномарку арестовали, забывчивый водитель оплатил долги.
Кстати, в 2025 году судебные приставы за 92 рейда взыскали с должников около 46,2 миллиона рублей.