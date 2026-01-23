В Хабаровске пресекли деятельность секты с антироссийскими ценностями

Ранее в местных соцсетях появилась информация о том, что «миссионеры» из Южной Кореи американской организации «Содружество детского евангелизма» и пастор с запада Украины организовали «религиозный» лагерь для детей из неблагополучных семей: их заставляли часами переписывать Библию, а потом уставшим детям «промывали мозги». Кульминацией планов был вывоз детей в Южную Корею для «закрепления результата».