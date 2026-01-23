В Гуково подготовят план секторирования сетей водоснабжения до 30 января

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко поручил до 30 января подготовить план первоочередных мер по секторированию сетей водоснабжения в Гуково. Об этом он сообщил на пресс-конференции «Интерфакса» в пятницу, 23 января.
— Нужно сделать план первоочередных действий, как разбить город Гуково на сектора, чтобы в случае серьезной аварии не пришлось отключать сразу весь город, — прокомментировал Владимир Ревенко.
Он пояснил, что разбить город на сектора планируют с помощью установки задвижек и проведения гидротехнических мероприятий.
Заместитель губернатора отметил также, что главная задача сейчас — наладить стабильную подачу воды в многоэтажки, в том числе на верхние этажи. В настоящее время давление в трубах сейчас поднимают постепенно, чтобы не спровоцировать новые порывы.
Напомним, ранее жители городов Гуково и Зверево несколько дней оставались без воды из-за аварий. В настоящее время ремонт завершен, но части потребителей вода все еще поступает с пониженным давлением.
