Перебои могут возникнуть в работе переправы Листвянка-Порт Байкал из-за непогоды

По прогнозу синоптиков, 24 января порывы ветра достигнут 17 м/с.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из-за непогоды с 23 по 25 января 2026 года возможны перебои в работе паромной переправы между поселком Листвянка и Портом Байкал. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства.

— Работа будет восстановлена в обычном режиме, как только погода улучшится, — уточняют работники.

По прогнозу Иркутского Гидрометцентра на 24 января, на Байкале ожидается сильный ветер, местами с порывами до 17 м/с. Температура ночью опустится до −37 градусов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что климатические качели ждут жителей Иркутска в феврале 2026. Наиболее холодным временем окажется первая декада месяца и вторая половина второй декады. То есть примерно с 1 по 10 февраля и с 15 по 20 число не миновать морозов.