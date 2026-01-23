Перебои могут возникнуть в работе переправы Листвянка-Порт Байкал из-за непогоды

Из-за непогоды с 23 по 25 января 2026 года возможны перебои в работе паромной переправы между поселком Листвянка и Портом Байкал. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства.
— Работа будет восстановлена в обычном режиме, как только погода улучшится, — уточняют работники.
По прогнозу Иркутского Гидрометцентра на 24 января, на Байкале ожидается сильный ветер, местами с порывами до 17 м/с. Температура ночью опустится до −37 градусов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что климатические качели ждут жителей Иркутска в феврале 2026. Наиболее холодным временем окажется первая декада месяца и вторая половина второй декады. То есть примерно с 1 по 10 февраля и с 15 по 20 число не миновать морозов.