Перебои могут возникнуть в работе переправы Листвянка-Порт Байкал из-за непогоды

Ранее КП-Иркутск сообщала, что климатические качели ждут жителей Иркутска в феврале 2026. Наиболее холодным временем окажется первая декада месяца и вторая половина второй декады. То есть примерно с 1 по 10 февраля и с 15 по 20 число не миновать морозов.