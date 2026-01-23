Елена Дятлова назвала ответственных за сосульки на крышах Калининграда

В администрации Калининграда назвали ответственных за состояние крыш, где в течение последних недель образовались сосульки, которые могут стать причиной травматизма жителей. О том, что горвласти уже начали проводить анализ в этой части, «Новому Калининграду» сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время выезда в Московский район.