Елена Дятлова назвала ответственных за сосульки на крышах Калининграда

По словам главы администрации города, уже дано поручение проанализировать состояние крыш в муниципальных учреждениях.

Источник: Новый Калининград

В администрации Калининграда назвали ответственных за состояние крыш, где в течение последних недель образовались сосульки, которые могут стать причиной травматизма жителей. О том, что горвласти уже начали проводить анализ в этой части, «Новому Калининграду» сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время выезда в Московский район.

«Я уже поручила сделать анализ всех кровель школ, детских садов и учреждений дополнительного образования и спортивных учреждений, — сообщила чиновница. — Ответственность за сосульки и за возможное причинение вреда жизни несут либо директора предприятий, либо управляющие компании, которые обязаны содержать общедомовое имущество».

Напомним, что 20 января пресс-служба мэрии города опубликовала обращение к жителям, в котором попросила граждан «быть на улице предельно внимательными, а при обнаружении “нависшей угрозы” в местах общего пользования, немедленно сообщать о ней дежурному по городу по телефону 59−64−00».