Минсвязи сказало, будут ли повышать тарифы на мобильный интернет в Беларуси в 2026 году. Об этом сообщил министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Подробности приводит БелТА.
Глава Минсвязи сказал, что мобильные операторы самостоятельно устанавливают тарифы. Он уточнил, что в стране стоимость мобильного интернета и связи объективно низкая, в сравнении с другими странами.
— Если пообщаться с людьми, жившими за рубежом, вы узнаете, что безлимитный интернет на высокой скорости там обычно стоит $50−70 в месяц, — привел подробности Кирилл Залесский.
По его словам, в Беларуси безлимитный интернет на высокой скорости в месяц стоит примерно 20 — 40 рублей, все зависит от мобильного оператора и тарифа.
— Подчеркну: с 2022 года тарифы на безлимитные планы не повышались и не будут повышаться в 2026 году, — заявил министр связи.
