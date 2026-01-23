Ричмонд
Минсвязи сказало, будут ли повышать тарифы на мобильный интернет в Беларуси

Минсвязи раскрыло, будут ли повышать безлимитные тарифы в Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Минсвязи сказало, будут ли повышать тарифы на мобильный интернет в Беларуси в 2026 году. Об этом сообщил министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Подробности приводит БелТА.

Глава Минсвязи сказал, что мобильные операторы самостоятельно устанавливают тарифы. Он уточнил, что в стране стоимость мобильного интернета и связи объективно низкая, в сравнении с другими странами.

— Если пообщаться с людьми, жившими за рубежом, вы узнаете, что безлимитный интернет на высокой скорости там обычно стоит $50−70 в месяц, — привел подробности Кирилл Залесский.

По его словам, в Беларуси безлимитный интернет на высокой скорости в месяц стоит примерно 20 — 40 рублей, все зависит от мобильного оператора и тарифа.

— Подчеркну: с 2022 года тарифы на безлимитные планы не повышались и не будут повышаться в 2026 году, — заявил министр связи.

Тем временем Минсвязи ограничило безлимитные тарифы мобильной связи для белорусов.

Ранее Минсвязи прокомментировало ограничение безлимитных тарифов связи для белорусов.

А еще приложение еще одного крупного банка Беларуси было удалено из AppStore.