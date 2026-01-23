Ричмонд
В Таганроге ушла из жизни Почетный гражданин города Виктория Симкина

Таганрог прощается с ветераном Великой Отечественной войны Викторией Николаевной Симкиной.

Источник: Комсомольская правда

23 января ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Таганрога Виктория Николаевна Симкина. Об этом сообщают городские власти.

Похороны состоятся завтра, 24 января, на Николаевском кладбище. Соболезнования родным и близким ветерана уже принесла глава Таганрога Светлана Камбулова.

Виктория Николаевна Симкина с декабря 1942 по август 1944 была радистом 77-го отдельного батальона аэродромного обслуживания на Волховском фронте. Более 30 лет, с 1966 года, работала в НИИ связи, а после выхода на пенсию активно участвовала в работе совета ветеранов НИИ связи. Награждена орденом «Отечественной войны II степени».

