В Таганроге ушла из жизни Почетный гражданин города Виктория Симкина

Виктория Николаевна Симкина с декабря 1942 по август 1944 была радистом 77-го отдельного батальона аэродромного обслуживания на Волховском фронте. Более 30 лет, с 1966 года, работала в НИИ связи, а после выхода на пенсию активно участвовала в работе совета ветеранов НИИ связи. Награждена орденом «Отечественной войны II степени».