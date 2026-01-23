Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник

РИА Новости: в Москве во вторник выпадет до половины месячной нормы снега.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Снегопады в Москве усилятся во вторник, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ясную ночь на понедельник в Москве сохранится 20-градусный мороз, днем минус 9 — минус 12, к вечеру ожидаются снегопады, которые усилятся во вторник, выпадет до 22−27 миллиметров осадков или до половины месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что из-за этого сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ сейчас составляет 32 сантиметра, подрастут как минимум на 10 сантиметров.