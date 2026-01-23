Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник

«В ясную ночь на понедельник в Москве сохранится 20-градусный мороз, днем минус 9 — минус 12, к вечеру ожидаются снегопады, которые усилятся во вторник, выпадет до 22−27 миллиметров осадков или до половины месячной нормы», — рассказал Тишковец.