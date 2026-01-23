Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Снегопады в Москве усилятся во вторник, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ясную ночь на понедельник в Москве сохранится 20-градусный мороз, днем минус 9 — минус 12, к вечеру ожидаются снегопады, которые усилятся во вторник, выпадет до 22−27 миллиметров осадков или до половины месячной нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что из-за этого сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ сейчас составляет 32 сантиметра, подрастут как минимум на 10 сантиметров.