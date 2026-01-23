Новые правила «безлимитных» тарифов: что это значит для абонентов

В соответствии с постановлением № 38 от 22 декабря 2025 года операторы обязаны предоставить пользователям «безлимитных» тарифов 30 ГБ трафика на максимальной скорости, а затем скорость будет снижена до 1 Мбит/с.
В связи с этим на просторах интернета начались бурные обсуждения.
«Минсвязи ожидало такую реакцию, в первую очередь со стороны абонентов, потребляющих трафик в больших объемах (тысячи гигабайт в месяц), что превышает среднее потребление, по крайней мере, в сотни раз», — говорится в сообщении.
Как объяснили в пресс-службе, большинство пользователей вряд ли заметят изменения, так как они потребляют значительно меньше 30 ГБ в месяц.
«Если вы тратите меньше 30 ГБ в месяц (а это большинство пользователей без TikTok-зависимости) — вы ничего не заметите», — отметили в Минсвязи.
Уточняется, что мобильный интернет не будет отключен после исчерпания лимита, а скорость снизится только до порога 1 Мбит/с, что позволит использовать мессенджеры, музыку и социальные сети, но затруднит просмотр видео в высоком качестве и игры.
Кроме того, нововведения помогут защитить права потребителя.
«Раньше операторы на “безлимитах” могли резать скорость как угодно (иногда даже до 256 Кбит/с, когда не грузится даже погода). Теперь установлен порог: скорость ниже 1 Мбит/с операторам опускать нельзя», — подчеркнули в пресс-службе.
Новые правила также предлагают возможность для операторов предоставлять дополнительные объемы трафика или увеличенные периоды «безлимитной» скорости, что будет аналогично функциям, таким как «Турбо-кнопка».
Согласно пункту 4 изменения вступают в силу с 23 февраля 2026 года.