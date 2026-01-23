«Приветствуется “геймерский опыт”: в Башкирии открыли набор в войска БПЛА

В Башкирии открыли набор для службы по контракту в новый вид войск — войска беспилотных авиационных систем. Создание этого элитного подразделения ведется по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова.
Как сообщают организаторы набора, это будет высококлассное подразделение, где бойцы будут управлять не автоматом, а джойстиком. Для военнослужащих создаются особые, отличные от других войск условия, при этом количество мест будет ограниченным.
Ключевые преимущества нового контракта:
— Повышенная безопасность. Служба осуществляется дистанционно, вдали от линии боевого соприкосновения, что минимизирует риски для жизни и здоровья.
— Гибкий срок. Первичный контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы.
— Гарантия сохранения специальности. Военнослужащего не могут перевести без его согласия на другую должность или в другой род войск.
— Полный социальный пакет, включая все положенные выплаты, льготы, медобслуживание и пенсию.
— Мотивационные выплаты за эффективное применение БПЛА (поражение целей) — от 50 до 500 тысяч рублей.
— Льготы для студентов: академический отпуск на время службы и возможность после нее перейти с коммерческой формы обучения на бюджетную.
Требования к кандидатам:
— мужчины до 45 лет, годные к службе (опыт не обязателен);
— отсутствие судимости по тяжким статьям;
— приветствуется опыт в компьютерных играх, управлении дронами, использование VR, понимание аэродинамики, пространственное мышление, наличие сертификатов по управлению БПЛА.
Условия службы:
— единовременная выплата при подписании контракта — 1 400 000 рублей;
— ежемесячное довольствие — от 220 000 рублей (в зависимости от звания, должности, выслуги);
— статус ветерана боевых действий с более чем 50 льготами для всей семьи (бесплатное питание в школе для детей, места в детсадах, льготные кредиты и жилье, налоговые льготы и др.);
— двухмесячное обучение в специализированном учебном центре с получением военно-учетной специальности.
Как записаться:
— обратиться в военкомат по месту жительства;
— пункт отбора на военную службу по контракту в Уфе: ул. Революционная, 156;
— оставить заявку на портале «Госуслуги»;
— горячая линия 122;
— сайт Башбат.рф;
— чат-бот в Telegram: t.me/VBSBashBot.
