Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приветствуется “геймерский опыт”: в Башкирии открыли набор в войска БПЛА

В Башкирии появилась возможность вступить в войска БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии открыли набор для службы по контракту в новый вид войск — войска беспилотных авиационных систем. Создание этого элитного подразделения ведется по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова.

Как сообщают организаторы набора, это будет высококлассное подразделение, где бойцы будут управлять не автоматом, а джойстиком. Для военнослужащих создаются особые, отличные от других войск условия, при этом количество мест будет ограниченным.

Ключевые преимущества нового контракта:

— Повышенная безопасность. Служба осуществляется дистанционно, вдали от линии боевого соприкосновения, что минимизирует риски для жизни и здоровья.

— Гибкий срок. Первичный контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы.

— Гарантия сохранения специальности. Военнослужащего не могут перевести без его согласия на другую должность или в другой род войск.

— Полный социальный пакет, включая все положенные выплаты, льготы, медобслуживание и пенсию.

— Мотивационные выплаты за эффективное применение БПЛА (поражение целей) — от 50 до 500 тысяч рублей.

— Льготы для студентов: академический отпуск на время службы и возможность после нее перейти с коммерческой формы обучения на бюджетную.

Требования к кандидатам:

— мужчины до 45 лет, годные к службе (опыт не обязателен);

— отсутствие судимости по тяжким статьям;

— приветствуется опыт в компьютерных играх, управлении дронами, использование VR, понимание аэродинамики, пространственное мышление, наличие сертификатов по управлению БПЛА.

Условия службы:

— единовременная выплата при подписании контракта — 1 400 000 рублей;

— ежемесячное довольствие — от 220 000 рублей (в зависимости от звания, должности, выслуги);

— статус ветерана боевых действий с более чем 50 льготами для всей семьи (бесплатное питание в школе для детей, места в детсадах, льготные кредиты и жилье, налоговые льготы и др.);

— двухмесячное обучение в специализированном учебном центре с получением военно-учетной специальности.

Как записаться:

— обратиться в военкомат по месту жительства;

— пункт отбора на военную службу по контракту в Уфе: ул. Революционная, 156;

— оставить заявку на портале «Госуслуги»;

— горячая линия 122;

— сайт Башбат.рф;

— чат-бот в Telegram: t.me/VBSBashBot.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше