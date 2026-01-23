Ричмонд
Еще одна авария на Молдавской ГРЭС: В Приднестровье — перебои с электроснабжением

Электричество обещают восстановить в течение 1−2 часов.

Источник: Комсомольская правда

На Молдавской ГРЭС в Приднестровье зафиксирована очередная авария.

Оперативные данные «Moldelectrica» подтверждают, что около 11:10 в пятницу произошло резкое падение объемов вырабатываемой электроэнергии.

На данный момент специалисты отслеживают ситуацию в энергосистеме.

В Каменском районе и других частях левобережья сегодня, 23 января, с 12:00 до 14:00 возможны кратковременные отключения электроэнергии, сообщает местная администрация. На Молдавской ГРЭС устраняют аварию на энергоблоке. Электроснабжение обещают восстановить в течение 1−2 часов.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
