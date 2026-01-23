Еще одна авария на Молдавской ГРЭС: В Приднестровье — перебои с электроснабжением

На Молдавской ГРЭС в Приднестровье зафиксирована очередная авария.
Оперативные данные «Moldelectrica» подтверждают, что около 11:10 в пятницу произошло резкое падение объемов вырабатываемой электроэнергии.
На данный момент специалисты отслеживают ситуацию в энергосистеме.
В Каменском районе и других частях левобережья сегодня, 23 января, с 12:00 до 14:00 возможны кратковременные отключения электроэнергии, сообщает местная администрация. На Молдавской ГРЭС устраняют аварию на энергоблоке. Электроснабжение обещают восстановить в течение 1−2 часов.
