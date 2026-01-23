Ричмонд
В Ростовской области за год 42 тысячи раз нарушили миграционное законодательство

Более тысячи иностранцев находились в Ростовской области нелегально.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в пятницу, 23 января, состоялось расширенное заседание областной коллегии ГУ МВД, на которой были озвучены итоги работы за минувший год.

Как сообщил главный полицейский Дона, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, по итогам 2025-го криминальная ситуация в регионе, как и в целом по России, характеризуется снижением преступности на 14,9%. При этом одним из важных направлений работы оставался контроль за миграционной сферой.

В минувшем году сотрудники полиции зафиксировали более 42 тысяч правонарушений миграционного законодательства. Также полиция возбудила 203 уголовных дела по фактам фиктивной регистрации и организации каналов незаконной миграции. 1120 иностранцев, нелегально находившиеся на Дону, выдворены или будут выдворены в ближайшее время из страны.

