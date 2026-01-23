В Ростовской области за год 42 тысячи раз нарушили миграционное законодательство

В минувшем году сотрудники полиции зафиксировали более 42 тысяч правонарушений миграционного законодательства. Также полиция возбудила 203 уголовных дела по фактам фиктивной регистрации и организации каналов незаконной миграции. 1120 иностранцев, нелегально находившиеся на Дону, выдворены или будут выдворены в ближайшее время из страны.