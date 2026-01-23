Какие анализы покажут, что человек курит вейп?

Заявление о меньшем вреде вейпов по сравнению с сигаретами — это рискованное заблуждение. Хотя вейпы не производят смолы и угарный газ от горения табака, они генерируют другую угрозу. Никотин, ароматизаторы и растворители (глицерин, пропиленгликоль) при нагревании преобразуются в формальдегид, акролеин и другие токсины. Какие следы они оставляют в организме? Об этом aif.ru рассказал профессор, врач-кардиолог Алексей Никитин.