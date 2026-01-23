Ричмонд
Какие анализы покажут, что человек курит вейп?

Закон ограничивает продажу вейпов несовершеннолетним, но подростки часто скрывают употребление. Какие методы позволяют это выявить?

Источник: Unsplash

Заявление о меньшем вреде вейпов по сравнению с сигаретами — это рискованное заблуждение. Хотя вейпы не производят смолы и угарный газ от горения табака, они генерируют другую угрозу. Никотин, ароматизаторы и растворители (глицерин, пропиленгликоль) при нагревании преобразуются в формальдегид, акролеин и другие токсины. Какие следы они оставляют в организме? Об этом aif.ru рассказал профессор, врач-кардиолог Алексей Никитин.

Самый надежный лабораторный метод — анализ на котинин (моча, кровь, слюна).

Котинин — основной метаболит никотина, который точно доказывает его поступление в организм. Стандартные тест-полоски (например, для мочи) могут выявить факт употребления, если последний раз человек курил 3−4 дня назад.

Высокочувствительные лабораторные методики (ИФА, хромато-масс-спектрометрия) — это методы, способные обнаружить следы котинина даже при эпизодическом или пассивном потреблении, а также определить его точную концентрацию, что помогает отличить активное курение от одноразового.

Анализ волос (волосяной фолликул) — волосы накапливают вещества в течение месяцев и могут показать историю употребления даже при длительном воздержании перед тестом.

Если подросток использует безникотиновые жидкости, традиционные тесты на котинин будут отрицательными.