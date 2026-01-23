Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшим при утечке хлора в Братске оказана медпомощь

Их состояние здоровья является удовлетворительным.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Братска Александр Дубровин рассказал о состоянии сотрудников лесопромышленного комплекса, которые пострадали из-за утечки хлора 22 января 2026 года. Шестерым пострадавшим была оказана вся необходимая помощь в больнице, и сейчас их состояние здоровья является удовлетворительным.

Напомним, случилось все в производственном помещении комбината. После утечки газа шесть человек — четверо работниц подрядной организации и двое сотрудников филиала — обратились за медицинской помощью. Все они были госпитализированы для обследования.

— Предприятие продолжает работать в обычном режиме. Угрозы для экологии, техногенных аварий, а также для жизни и здоровья других сотрудников и жителей города нет, — добавил мэр.

В это время следователи завели уголовное дело и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что перебои могут возникнуть в работе переправы Листвянка-Порт Байкал из-за непогоды.