Пострадавшим при утечке хлора в Братске оказана медпомощь

Мэр Братска Александр Дубровин рассказал о состоянии сотрудников лесопромышленного комплекса, которые пострадали из-за утечки хлора 22 января 2026 года. Шестерым пострадавшим была оказана вся необходимая помощь в больнице, и сейчас их состояние здоровья является удовлетворительным.
Напомним, случилось все в производственном помещении комбината. После утечки газа шесть человек — четверо работниц подрядной организации и двое сотрудников филиала — обратились за медицинской помощью. Все они были госпитализированы для обследования.
— Предприятие продолжает работать в обычном режиме. Угрозы для экологии, техногенных аварий, а также для жизни и здоровья других сотрудников и жителей города нет, — добавил мэр.
В это время следователи завели уголовное дело и разбираются в обстоятельствах произошедшего.
