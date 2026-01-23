В Екатеринбурге ускорят процесс эвакуации машин, мешающих уборке улиц. Вопрос взял на контроль глава города Алексей Орлов на совещании с руководителями районов.
Напомним, что на данный момент в Екатеринбурге нет возможности эвакуировать все неправильно припаркованные автомобили. Каждая эвакуация требует присутствия сотрудников Госавтоинспекции, что значительно усложняет процесс.
— Сегодня инспектор ГИБДД физически не может оформить протокол о нарушении на более чем 15−20 автомобилей в сутки, а с потенциалом системы автоматического управления эвакуацией транспортных средств можно увеличить это количество в 10 и более раз, — отметил замдиректора Департамента транспорта Екатеринбурга Сергей Яскевич.
Отмечается, что с июля по декабрь 2025 года при помощи системы эвакуировали 1 615 автомобилей. Также навести порядок поможет передача полномочий по эвакуации органам местного самоуправления. Это позволит эвакуировать машины без участия инспекторов ДПС.
Глава Екатеринбурга поручил своему заместителю Рустаму Галямову создать рабочую группу по решению вопроса оптимизации процесса эвакуации.