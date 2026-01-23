Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге ускорят процесс эвакуации машин, мешающих уборке улиц

В Екатеринбурге начнут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге ускорят процесс эвакуации машин, мешающих уборке улиц. Вопрос взял на контроль глава города Алексей Орлов на совещании с руководителями районов.

Напомним, что на данный момент в Екатеринбурге нет возможности эвакуировать все неправильно припаркованные автомобили. Каждая эвакуация требует присутствия сотрудников Госавтоинспекции, что значительно усложняет процесс.

— Сегодня инспектор ГИБДД физически не может оформить протокол о нарушении на более чем 15−20 автомобилей в сутки, а с потенциалом системы автоматического управления эвакуацией транспортных средств можно увеличить это количество в 10 и более раз, — отметил замдиректора Департамента транспорта Екатеринбурга Сергей Яскевич.

Отмечается, что с июля по декабрь 2025 года при помощи системы эвакуировали 1 615 автомобилей. Также навести порядок поможет передача полномочий по эвакуации органам местного самоуправления. Это позволит эвакуировать машины без участия инспекторов ДПС.

Глава Екатеринбурга поручил своему заместителю Рустаму Галямову создать рабочую группу по решению вопроса оптимизации процесса эвакуации.