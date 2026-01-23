Начальник Обь-Иртышского УГМС объяснила причины аномальных холодов в Омске

Главной причиной нынешних морозов стал антициклон. Он установился над регионом в середине января, затем отступил, но вернулся и продолжил охлаждать воздух над Прииртышьем. В январе в Омской области уже дважды объявляли об аномально холодной погоде, а самым холодным местом оказалось Седельниково, где температура опустилась до −42°C. Однако, как отметила Криворучко, текущий январь значительно мягче, чем в декабре 2012 года, когда аномально холодная погода длилась 19 дней, а температура отклонялась от нормы на 26 градусов.