Начальник Обь-Иртышского УГМС объяснила причины аномальных холодов в Омске

Начальник Обь-Иртышского гидрометцентра Наталия Криворучко на брифинге 23 января объяснила причины аномальных морозов, установившихся в Омской области в середине января.
По её словам, термин «аномально холодная погода» появился лишь в 2009 году и обозначает ситуации, когда среднесуточная температура на 10 градусов и более ниже нормы. С 2009 года такие явления были зафиксированы 22 раза, и они происходят в период с ноября по март, которые считаются зимними месяцами для Омской области.
Главной причиной нынешних морозов стал антициклон. Он установился над регионом в середине января, затем отступил, но вернулся и продолжил охлаждать воздух над Прииртышьем. В январе в Омской области уже дважды объявляли об аномально холодной погоде, а самым холодным местом оказалось Седельниково, где температура опустилась до −42°C. Однако, как отметила Криворучко, текущий январь значительно мягче, чем в декабре 2012 года, когда аномально холодная погода длилась 19 дней, а температура отклонялась от нормы на 26 градусов.
Эти холода привели к увеличению числа пожаров в регионе. С начала года в Омской области произошло 156 возгораний, в которых погибло 10 человек, что превышает уровень 2025 года. Основными причинами пожаров остаются печное отопление, замыкание электропроводки и обогрев автомобилей. Специалисты рекомендуют омичам не перегревать печи, использовать пожарные извещатели и соблюдать осторожность при отоплении помещений.