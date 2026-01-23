Ричмонд
С 1 сентября студенты всех вузов Челябинска смогут заселиться в кампус

В гостиницах межуниверситетского кампуса будет 3 400 мест для студентов.

Источник: Комсомольская правда

В межвузовском кампусе Челябинска с 1 сентября 2026 года смогут жить любых вузов города. Сейчас заселиться туда могут только учащиеся вузов-резидентов, но правила решили изменить.

Как рассказал министр образования Челябинской области Виталий Литке на пресс-конференции, организованной АиФ-Челябинск, в этом году в эксплуатацию будут введены все гостиницы капмуса (3 400 мест).

В апреле 2025 года начался третий этап строительства кампуса. Ключевым объектом станет учебно-научный корпус. В нем планируется разместить более 40 лабораторий, появятся трансформируемые аудитории, коворкинги, рекреационные зоны и даже ботанические сады под стеклянной крышей. В межвузовском кампусе будет шесть гостиниц, в которых могут разместиться не только студенты, но и преподаватели.