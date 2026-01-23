С 1 сентября студенты всех вузов Челябинска смогут заселиться в кампус

В апреле 2025 года начался третий этап строительства кампуса. Ключевым объектом станет учебно-научный корпус. В нем планируется разместить более 40 лабораторий, появятся трансформируемые аудитории, коворкинги, рекреационные зоны и даже ботанические сады под стеклянной крышей. В межвузовском кампусе будет шесть гостиниц, в которых могут разместиться не только студенты, но и преподаватели.