Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Северного в Ростове временно остались без воды из-за коммунального порыва

На Северном в Ростове не будет воды до вечера 23 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону произошло отключение воды из-за порыва водовода на проспекте Королева. Об этом днем 23 января сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Подача воды приостановлена в границах: улица Орбитальная — улица Беляева — проспект Королева — проспект Космонавтов. Восстановительные работы ведут специалисты «Ростовводоканала».

По информации Антонины Пшеничной, ориентировочное время окончания ремонта — 16 часов 23 января. По обновленным данным городского департамента ЖКХ и энергетики, аварию должны устранить до 18 часов вечера.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.