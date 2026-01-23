Жители Северного в Ростове временно остались без воды из-за коммунального порыва

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону произошло отключение воды из-за порыва водовода на проспекте Королева. Об этом днем 23 января сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Подача воды приостановлена в границах: улица Орбитальная — улица Беляева — проспект Королева — проспект Космонавтов. Восстановительные работы ведут специалисты «Ростовводоканала».
По информации Антонины Пшеничной, ориентировочное время окончания ремонта — 16 часов 23 января. По обновленным данным городского департамента ЖКХ и энергетики, аварию должны устранить до 18 часов вечера.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.