В Ростовской области планируют привлечь 2,3 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

В Ростовской области планируют потратить около 2,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2026 году. Об этом рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная на пресс-конференции 23 января.