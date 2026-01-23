Ричмонд
В Ростовской области планируют привлечь 2,3 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Ростовская область рассчитывает на 800 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют потратить около 2,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2026 году. Об этом рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная на пресс-конференции 23 января.

— Порядка 0,8 миллиарда из этой суммы — это федеральные средства. На последующие годы запланировано 2,1, — прокомментировала Антонина Пшеничная.

Она отметила, что с муниципальными образованиями, которые участвуют в программе, заключены контракты. Реализация началась еще в 2025 году.

— Необходимо выполнить все мероприятия в установленный срок. Неисполнение данной программы грозит штрафными санкциями. Например, если нужно выполнить мероприятия на 46 миллионов рублей, то штраф составляет 89 миллионов рублей.

