Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минскводоканал» обратился к минчанам из-за качества воды

«Минскводоканал» сказал, где минчане могут проверить качество воды.

Источник: Комсомольская правда

«Минскводоканал» обратился к минчанам из-за качества воды. Подробности озвучил заместитель директора — главный инженер предприятия «Минскводоканал» Антон Голоскок. Об этом пишет Sputnik.by.

Заместитель директора рассказал, где минчане могут проверить воду на качество. Он обратил внимание, что проверка воды в домашних условиях будет недостоверной. По его словам, вода исследуется в специальных лабораториях и учреждениях:

— У нас (речь идет про «Минскводоканал». — Ред.) аккредитованная лаборатория выполняет подобного рода исследования. Кроме нас, такие лаборатории есть еще и в других организациях.

Антон Голоскок отметил, что жители Минска, которые хотят удостовериться в качестве воды, обращаются или в «Минскводоканал», или в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. После проверки обратившемуся выдается протокол испытаний, где содержится информация о подробном исследовании взятых образцов воды.

— Именно в нем можно найти ответ на вопрос, какого качества вода, — уточнил заместитель директора предприятия.

Тем временем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.

Кстати, мы узнали, как сэкономить на налоговых вычетах и льготах в Беларуси в 2026: в чем поможет невысокая зарплата, какие преимущества у пенсионеров, семей с детьми и со студентами.

Кроме того, в Минске певец Стас Пьеха раскрыл, как стал наркозависимым: «Я поджег квартиру».