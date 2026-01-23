«Минскводоканал» обратился к минчанам из-за качества воды. Подробности озвучил заместитель директора — главный инженер предприятия «Минскводоканал» Антон Голоскок. Об этом пишет Sputnik.by.
Заместитель директора рассказал, где минчане могут проверить воду на качество. Он обратил внимание, что проверка воды в домашних условиях будет недостоверной. По его словам, вода исследуется в специальных лабораториях и учреждениях:
— У нас (речь идет про «Минскводоканал». — Ред.) аккредитованная лаборатория выполняет подобного рода исследования. Кроме нас, такие лаборатории есть еще и в других организациях.
Антон Голоскок отметил, что жители Минска, которые хотят удостовериться в качестве воды, обращаются или в «Минскводоканал», или в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. После проверки обратившемуся выдается протокол испытаний, где содержится информация о подробном исследовании взятых образцов воды.
— Именно в нем можно найти ответ на вопрос, какого качества вода, — уточнил заместитель директора предприятия.
Тем временем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.
Кстати, мы узнали, как сэкономить на налоговых вычетах и льготах в Беларуси в 2026: в чем поможет невысокая зарплата, какие преимущества у пенсионеров, семей с детьми и со студентами.
Кроме того, в Минске певец Стас Пьеха раскрыл, как стал наркозависимым: «Я поджег квартиру».