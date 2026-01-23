Любовь Успенская по просьбе журналистов вспомнила старый скандал из-за собаки при полете в Омск

Любовь Успенская по просьбе журналистов вспомнила и порассуждала про инцидент 2018 года с неудачным полетом на авиалайнере в Омск, когда ее не пустили на борт с маленькой собачкой на руках. СМИ описало это с формулировкой «Зачастую эксцессы происходят из-за того, что между конфликтующими возникает недопонимание».
В интервью для «Общественной службы новостей» артистка поделилась былой историей из 2018 года:
«Ко мне подошла бортпроводница и заявила, что я нарушаю какие-то там правила перевозки животного. Она начала мне преграждать путь. И я начала с ней говорить на повышенных тонах, потому что она не дала мне возможности даже занять свое место, а потом уже разобраться со своей собакой. Слово за слово, и она вызвала полицию. В общем, пересела я на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и улетела со своей собакой в Омск».
При этом Успенская отметила, что не слишком привередлива и может лететь как в бизнес-классе, так и в экономе.
Дьявол тут кроется в деталях… «ОСН» почему-то пишет, что певица шла на борт и несла с собой собаку в сумке-переноске. Однако все СМИ, осветившие тот случай, в том числе КП-Омск, тогда обратили внимание, что как раз причиной конфликта было требование стюардессы на входе в самолет внести собаку сразу в переноске. Артистка отказалась это делать.
В самой цитате Успенской же ничего про переноску не сказано. Была ли все же переноска там, или нет, в итоге все же есть сомнения. Ну, а тот концерт в Омске, как известно, в итоге прошел успешно, несмотря на передряги артистки в пути.
Ранее мы писали, что в 2024 году авиадебошир в самолете из Москвы в Омск устроил скандал и потасовку из-за занятого им чужого места в салоне лайнера.