Любовь Успенская по просьбе журналистов вспомнила старый скандал из-за собаки при полете в Омск

«Ко мне подошла бортпроводница и заявила, что я нарушаю какие-то там правила перевозки животного. Она начала мне преграждать путь. И я начала с ней говорить на повышенных тонах, потому что она не дала мне возможности даже занять свое место, а потом уже разобраться со своей собакой. Слово за слово, и она вызвала полицию. В общем, пересела я на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и улетела со своей собакой в Омск».