В ГД заявили, что Max прошел испытание новогодними праздниками

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россияне активно пользовались мессенджером Max во время новогодних праздников, платформа успешно справилась с нагрузкой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в рамках открытого диалога со студентами — ветеранами СВО, организованного «Молодой гвардией “Единой России” в Музее Победы.

Источник: РИА "Новости"

«Самое большое испытание [Max] было совсем недавно — в новогоднюю ночь 2025−2026 годов, когда миллионы пользователей поздравляли друг друга, присылали видео, “кружки”, сообщения, участвовали в видеовызовах и так далее. Мессенджер справился, он работал без сбоев», — сказал депутат.

Боярский также подчеркнул, что россияне могут гордиться отечественными разработчиками, потому что российский мессенджер за короткий срок достиг успеха на рынке.

«[Max] по стандартам современного внедрения программного обеспечения совсем малыш. Ему года нет, а он уже, посмотрите, в конкурентной борьбе вытесняет тех, кто десятилетиями был на рынке», — указал Боярский.

