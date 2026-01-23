В ГД заявили, что Max прошел испытание новогодними праздниками

«Самое большое испытание [Max] было совсем недавно — в новогоднюю ночь 2025−2026 годов, когда миллионы пользователей поздравляли друг друга, присылали видео, “кружки”, сообщения, участвовали в видеовызовах и так далее. Мессенджер справился, он работал без сбоев», — сказал депутат.
Боярский также подчеркнул, что россияне могут гордиться отечественными разработчиками, потому что российский мессенджер за короткий срок достиг успеха на рынке.
«[Max] по стандартам современного внедрения программного обеспечения совсем малыш. Ему года нет, а он уже, посмотрите, в конкурентной борьбе вытесняет тех, кто десятилетиями был на рынке», — указал Боярский.