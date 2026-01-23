Соль, жир, температура. 13 ошибок при готовке мяса, которые делают почти все

Очень часто можно услышать, что мясо нужно солить в конце, но это относится только к приготовлению стейков, на сочность которых действительно может повлиять соль. Но если вы посолите в конце приготовления запеченный окорок или даже отбивные — вы получите безвкусное мясо. Потому что без соли мясо становится невозможно есть, а большая часть мясных блюд, если их солить в конце приготовления, просто не возьмет в себя соль.