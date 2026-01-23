Ситуация штатная: в Магнитогорске повысили температуру в сетях из-за сильных морозов

При этом он напомнил, что за температуру в самих квартирах отвечают другие организации. Если батареи холодные, нужно обращаться в свою УК. Теплофикация обеспечивает подачу горячей воды до домов, а разводка по стоякам и квартирам — это уже задача управляющих компаний.