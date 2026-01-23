Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация штатная: в Магнитогорске повысили температуру в сетях из-за сильных морозов

В Магнитогорске из-за морозов увеличена температура теплоносителя до 96 градусов.

Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 59% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске Челябинской области из-за тридцатиградусных морозов пришлось подавать более горячую воду в систему отопления. Сейчас температура теплоносителя составляет 96 градусов при максимальной расчетной в 110 градусов. Это штатная мера, направленная на поддержание стабильного теплоснабжения, рассказали в пресс-службе администрации города.

— На сегодняшний день жалоб от жителей не поступало. Продолжаем работу в штатном режиме. Отмечу, что нормативная температура в квартире не должна быть ниже 20 градусов, — пояснил директор МП трест «Теплофикация» Вадим Агафонов.

При этом он напомнил, что за температуру в самих квартирах отвечают другие организации. Если батареи холодные, нужно обращаться в свою УК. Теплофикация обеспечивает подачу горячей воды до домов, а разводка по стоякам и квартирам — это уже задача управляющих компаний.