Погода в доме: что делать, если в квартире холодно

«Тепловые сети отвечают за то, чтобы довести воду до дома с нужной температурой и давлением. ОСИ, КСК, ПТ отвечают за все, что происходит внутри дома. Если вода к дому подошла горячая, а в квартирах холодно — забиты стояки, закрыты вентили, “завоздушена” система — это зона ответственности органа управления домом. Собственники квартир тоже могут спровоцировать ухудшение ситуации — речь обычно идет о самостоятельной, без согласия КСК или ОСИ, замене, установке, переносе батарей или теплых полов. Подобное самоуправство может привести к ухудшению температуры внутри всего жилого дома», — предупреждают в АлТС.