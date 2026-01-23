Сельхозярмарки в Уфе: они пройдут в эти выходные

В эти выходные, 24 и 25 января, в Уфе состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Жители и гости столицы смогут приобрести мясо, овощи и другие продукты напрямую у фермеров и производителей Башкирии, сообщает городская администрация.
И завтра, и послезавтра ярмарки пройдут на трех площадках: на улице Рабкоров, 20, перед Дворцом спорта (ул. Зорге), площади имени Серго Орджоникидзе (ул. Первомайская). В воскресенье.
График работы в оба дня — с 09:00 до 16:00. К участию приглашаются все республиканские сельхозпроизводители, желающие представить свою продукцию.
