Ильсур Метшин посетил радиомеханический колледж в преддверии Дня российского студенчества

«Мы приезжали сюда в преддверии чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году. И, конечно, те условия, которые были раньше, и видим сейчас — небо и земля. Условия — это не только красота, но и техническое оснащение. Благодаря оборудованию, лабораториям, станкам вы получаете профессии, которые вас сделают конкурентными на рынке. Мы намеренно улучшали условия и хотим, чтобы вы вырастали, выходили из этих стен профессионалами, получали хорошую зарплату, создавали семьи, заводили детей и были счастливы. И оставались в Казани», — обратился к ребятам мэр Казани Ильсур Метшин. Он поздравил студентов с Татьяниным днем, пожелав им успехов.