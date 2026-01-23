Ильсур Метшин посетил радиомеханический колледж в преддверии Дня российского студенчества

«Мы приезжали сюда в преддверии чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году. И, конечно, те условия, которые были раньше, и видим сейчас — небо и земля. Условия — это не только красота, но и техническое оснащение. Благодаря оборудованию, лабораториям, станкам вы получаете профессии, которые вас сделают конкурентными на рынке. Мы намеренно улучшали условия и хотим, чтобы вы вырастали, выходили из этих стен профессионалами, получали хорошую зарплату, создавали семьи, заводили детей и были счастливы. И оставались в Казани», — обратился к ребятам мэр Казани Ильсур Метшин. Он поздравил студентов с Татьяниным днем, пожелав им успехов.
Казанский радиомеханический колледж на ул. Красного Пожарника, 1а открылся в 1974 году. С последнего визита в колледж Ильсура Метшина в 2017 году учреждение изменилось до неузнаваемости.
Поэтапно в учебном заведении проводился капитальный ремонт. Благодаря поддержке города и республики, а также за счет собственных средств колледж обновил материально-техническую базу. Это позволило открыть новые современные учебные зоны и лаборатории, улучшить качество образования. Так, например, в прошлом году в учреждении появилась вторая лаборатория по IT-технологиям, были дооснащены мастерские по электронике.
Сейчас на базе колледжа проводят чемпионаты профессионального мастерства «Профессионалы» и профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также готовят участников к ним.
Популярность колледжа повысили новые направления, которые появились в том числе благодаря обновлению материально-технической базы. Сейчас из 1 тыс. 400 студентов (604 человека обучаются на бюджетной основе, а 796 человек — на платной) 651 человек — иногородние, при этом 258 — из других городов и регионов страны.
«Сейчас благодаря поддержке со стороны государства сильно развивается робототехника, IT-сфера, искусственный интеллект. И то, что вы выросли с 450 до 1400 студентов, говорит о том, насколько это востребованные направления. Казань вообще студенческий город: в нем обучаются 166 тысяч студентов. Из них 66% приехали учиться в Казань из других городов и стран, — подчеркнул Ильсур Метшин. — В этом колледже (КРМК — прим. ред.) почти 50% иногородних студентов. Эти цифры показывают, насколько качественное образование в Казани. Благодаря преподавательскому составу ребята приезжают учиться со всего Татарстана, Поволжья и из-за его пределов».
КРМК готовит специалистов для различных отраслей, таких как электроника, робототехника, машиностроение и управление процессами. Среди направлений обучения — компьютерные системы и комплексы, информационные системы и программирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, разработка электронных устройств и систем, технология машиностроения, управление качеством продукции процессов и услуг, социально-культурная деятельность и др.
Наиболее популярными профилями среди студентов являются монтаж и техническое обслуживание. В настоящее время в колледже разрабатываются новые направления, которые планируется внедрить с нового учебного года: дизайн и мехатроника по отраслям.
Во время экскурсии Ильсур Метшин пообщался со студентами и преподавательским составом. Градоначальника пригласили на выступление местной студенческой рок-группы и преподнесли ему подарок — шахматный набор, который студенты сделали самостоятельно на одном из занятий.
Вместе с мэром колледж посетили заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Азат Абзалов, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, префект особой территории «Старый город» Айрат Фаизов и председатель комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков.
Напомним, в Казани в высших учебных заведениях и организациях среднего профессионального образования обучаются более 17 тыс. иностранных студентов. Больше всего молодежи приехало из Индии, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
Ранее сообщалось, что в Казани День студента 25 января отметят на катке стадиона «Трудовые резервы». На территории катка развернутся интерактивные площадки.