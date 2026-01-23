Ричмонд
Кравцов призвал обеспечить безопасность учащихся во время сильных морозов

Кравцов призвал регионы обеспечить безопасность учащихся во время морозов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В связи с неблагоприятными погодными условиями и значительным понижением температуры воздуха в ряде субъектов страны министр просвещения России Сергей Кравцов призвал руководителей регионов и органов исполнительной власти в сфере образования ответственно и оперативно отреагировать на ситуацию, сообщили на официальном сайте ведомства.

«В первую очередь важно обеспечить безопасность и сохранение здоровья детей. Прошу глав регионов и профильные ведомства взять на особый контроль вопросы организации образовательного процесса в период сильных морозов. Необходимо провести дополнительные инструктажи с педагогическими коллективами и родителями о мерах предосторожности в условиях низких температур», — подчеркнул Кравцов.

Он отметил, что в субъектах России власти устанавливают свои температурные пороги, когда отменяются очные занятия в школе.

Уточняется, что решения об отмене очных занятий в учебных заведениях принимает администрация образовательной организации с учетом текущей погодной ситуации и региональных и муниципальных рекомендаций.