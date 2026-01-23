Кравцов призвал обеспечить безопасность учащихся во время сильных морозов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В связи с неблагоприятными погодными условиями и значительным понижением температуры воздуха в ряде субъектов страны министр просвещения России Сергей Кравцов призвал руководителей регионов и органов исполнительной власти в сфере образования ответственно и оперативно отреагировать на ситуацию, сообщили на официальном сайте ведомства.