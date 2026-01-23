Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2026 году на М-4 в Ростовской области отремонтируют 30 км проезжей части

Масштабное обновление: как улучшат трассу М-4 в Ростовской области до конца года.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростовской области должны завершить ремонт более 30 км трассы М-4 «Дон» на обходе Тарасовки и строительство надземного пешеходного перехода на 1059 км автодороги. Об этом в ходе рабочей поездки и встречи с губернатором Юрием Слюсарем рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Ранее, в течение трех лет, на донской трассе возвели скоростной обход Аксая, расширили 130 км проезжей части, завершили работы на ряде путепроводов и мостов, в том числе на мосту через Северский Донец.

Велись работы и на альтернативном направлении. В 2025 году в районе Аксая обновили почти 30 км дороги и три путепровода.

Реконструкция в Ростовской области — продолжение комплексного развития трассы М-4. Вячеслав Петушенко добавил, что масштабное обновление повысило безопасность дорожного движения — количество ДТП за год сократилось на 17%, а происшествий с большегрузами стало на 18% меньше.

Напомним, трасса М-4 «Дон» обеспечивает сообщение между центральными регионами России, Азовским и Черноморским побережьем. Магистраль также используется при доставке гуманитарной помощи в приграничные территории, Донбасс и Новороссию.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше