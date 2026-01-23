В 2026 году на М-4 в Ростовской области отремонтируют 30 км проезжей части

В 2026 году в Ростовской области должны завершить ремонт более 30 км трассы М-4 «Дон» на обходе Тарасовки и строительство надземного пешеходного перехода на 1059 км автодороги. Об этом в ходе рабочей поездки и встречи с губернатором Юрием Слюсарем рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Ранее, в течение трех лет, на донской трассе возвели скоростной обход Аксая, расширили 130 км проезжей части, завершили работы на ряде путепроводов и мостов, в том числе на мосту через Северский Донец.
Велись работы и на альтернативном направлении. В 2025 году в районе Аксая обновили почти 30 км дороги и три путепровода.
Реконструкция в Ростовской области — продолжение комплексного развития трассы М-4. Вячеслав Петушенко добавил, что масштабное обновление повысило безопасность дорожного движения — количество ДТП за год сократилось на 17%, а происшествий с большегрузами стало на 18% меньше.
Напомним, трасса М-4 «Дон» обеспечивает сообщение между центральными регионами России, Азовским и Черноморским побережьем. Магистраль также используется при доставке гуманитарной помощи в приграничные территории, Донбасс и Новороссию.
