В 2026 году на М-4 в Ростовской области отремонтируют 30 км проезжей части

В 2026 году в Ростовской области должны завершить ремонт более 30 км трассы М-4 «Дон» на обходе Тарасовки и строительство надземного пешеходного перехода на 1059 км автодороги. Об этом в ходе рабочей поездки и встречи с губернатором Юрием Слюсарем рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.