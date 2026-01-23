На ТЭЦ-5 в Омске возникли проблемы с одним из котлов

Для поддержания необходимой температуры в условиях сильных холодов на ТЭЦ-5 ввели резервное оборудование, сообщают в АО «ТГК-11».
«Персонал переведён на круглосуточный режим работы. В связи с нарушением технологического процесса на одном из котлоагрегатов возможно временное снижение параметров теплосети», — сообщили в компании.
В случае возникновения проблем с теплоснабжением специалисты советуют обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска по телефону 78−78−78.
Два дня назад, 21 января, сообщалось, что часть тепловой нагрузки оперативно переведена с теплоисточника ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5 из-за аварии.
Напомним, что ТЭЦ-5 — самая мощная станция энергосистемы Омской области, обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский административные округа Омска. Входит в структуру АО «ТГК-11».
В декабре 2023 года на станции происходили крупные аварии, что привело к массовому отсутствию отопления в квартирах, детских садах, школах и других социальных объектах. Первое судебное заседание по этому делу состоялось в августе прошлого года.