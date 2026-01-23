Подключение одним нажатием кнопки невозможно: тепло в дома Карабаша возвращают постепенно, чтобы не случилось повторных аварий

В Карабаше продолжается устранение коммунальной аварии. К работам подключены усиленные бригады, развернуты пункты помощи для жителей и задействованы промышленные ресурсы.
Глава Карабашского городского округа Павел Титов сообщил, что к местным коммунальным службам присоединились около 12 дополнительных бригад, а также специалисты градообразующего предприятия. Всего на ликвидации последствий аварии и стабилизации теплоснабжения работают 15 бригад.
В данное время идет поэтапный запуск системы отопления. Давление в сетях подают постепенно, дом за домом, в тесном взаимодействии с управляющими компаниями. По словам главы Карабаша, подключить весь город «одним нажатием кнопки» невозможно.
— Подключение каждого дома — сложный технологический процесс. Если попытаться запустить все дома одновременно, может возникнуть гидравлический удар и сбой в подаче тепла даже уже запущенных домах. Поэтому подключение каждого дома согласуем, чтобы система принимала нагрузку плавно, — пояснил Павел Титов.
В городе организован выезд оперативных бригад и подомовой объезд адресов, где требуется первоочередная помощь.
К ликвидации последствий аварии присоединились «Карабашмедь», аварийно-спасательное подразделение РМК «Поиск» и Благотворительный фонд РМК. Сотрудники предприятия круглосуточно прогревают ключевые участки теплотрассы газовыми горелками, чтобы предотвратить замерзание теплоносителя и разрыв труб.
Для жителей открыты два пункта временного пребывания в школах № 2 и № 4. Там организовано горячее питание, а в одном из пунктов предусмотрены места для ночлега на 20 человек. Пункты работают круглосуточно на протяжении всего периода отключения отопления.
РМК «Поиск» также развернуло три мобильных пункта обогрева с горячим питанием. Специалисты проводят подомовые обходы, проверяют температуру в квартирах и консультируют жителей. Волонтерский центр РМК при поддержке Благотворительного фонда РМК начал выдавать продуктовые наборы и теплые пледы пенсионерам и многодетным семьям с 22 января.