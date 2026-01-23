В якутской школе появился робот-официант

«В столовой школы № 40 царит непривычный, почти футуристический антураж. Между столами, ловко маневрируя, движется невысокий и симпатичный “сотрудник” с большими выразительными глазами-экранами. Это новый полноценный помощник — автономный робот-официант… Если опыт признают успешным, не исключено, что такие “умные помощники” появятся и в других крупных школах города.», — рассказали в пресс-службе.