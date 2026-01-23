Ричмонд
В якутской школе появился робот-официант

В одной из школ Якутска заработал первый робот-официант.

ЯКУТСК, 23 янв — РИА Новости. Первый робот-официант заработал в одной из школ Якутска, такие роботы могут появиться и в других крупных школах города, сообщает пресс-служба управления образования Якутска в своем Telegram-канале.

В управлении образования рассказали, что робот помогает школьникам-дежурным разносить подносы с едой. Он оснащен системами навигации, датчиками препятствий и несколькими полками-подносами. Робот-официант способен самостоятельно строить маршрут по заранее загруженной карте помещения, аккуратно объезжая людей и столы, а также предупреждать школьников вокруг, проигрывая аудиосообщение «Осторожно, горячо!».

«В столовой школы № 40 царит непривычный, почти футуристический антураж. Между столами, ловко маневрируя, движется невысокий и симпатичный “сотрудник” с большими выразительными глазами-экранами. Это новый полноценный помощник — автономный робот-официант… Если опыт признают успешным, не исключено, что такие “умные помощники” появятся и в других крупных школах города.», — рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, робот появился в школе по инициативе начальника управления образования окружной администрации Якутска Марии Петровой. Появление робота в школе стало частью общемирового тренда на роботизацию в сфере сервиса.

В пресс-службе добавили, что также робот, как пример использования робототехники и автоматизации в повседневной жизни, будет мотивировать школьников изучать технологии.