Казахстан откроет новые маршруты для внутренних перелетов

Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева 23 января 2026 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе рассказала о планах по открытию новых направлений во внутренних авиарейсах, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Она напомнила, что в текущем году планируется закончить строительство трех аэропортов — в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли.

«А кроме того, планируется восстановление аэропорта в Аркалыке. И в связи с тем, что у нас будет завершение строительства, мы планируем рассмотреть далее открытие внутренних рейсов», — сказала Томпиева.

Для этого, по ее словам, в первые несколько лет могут понадобиться субсидии.

«И скорее всего, мы будем обращаться за ними», — добавила глава КГА.

Ранее мы писали, что в Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов.