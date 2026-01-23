Казахстан откроет новые маршруты для внутренних перелетов

Она напомнила, что в текущем году планируется закончить строительство трех аэропортов — в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли.
«А кроме того, планируется восстановление аэропорта в Аркалыке. И в связи с тем, что у нас будет завершение строительства, мы планируем рассмотреть далее открытие внутренних рейсов», — сказала Томпиева.
Для этого, по ее словам, в первые несколько лет могут понадобиться субсидии.
«И скорее всего, мы будем обращаться за ними», — добавила глава КГА.
Ранее мы писали, что в Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов.