С 10 февраля изменится схема движения на участке М-4 в Ростовской области

Водителей предупредили об изменении схемы движения на трассе М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 10 февраля 2026 года в связи с реконструкцией путепровода на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области изменится схема движения траснпорта. Об этом предупреждает госкомпания «Автодор».

— На время проведения работ в районе существующей транспортной развязки на 1001 км организуют движение по кольцевому пересечению автодорог, — сообщают водителям.

Всех автомобилистов просят заранее планировать маршрут, быть внимательными и соблюдать безопасную скорость на проезжей части.

Напомним, также с 27 января движение машин изменится на участке М-4 в районе 964 км.

