В Госдуме заявили, что ЕГЭ нужно последовательно отменять

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ЕГЭ, как и в целом Болонская система образования, является калькой с Запада, и его нужно последовательно отменять, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ — это всё попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов», — сказал Толстой в ходе открытого диалога со студентами-участниками СВО, который прошел в Музее Победы.
В пятницу «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) провела открытый диалог со студентами-участниками СВО в Музее Победы. Студенты задали вопросы и поделились своими предложениями со спикерами из министерства науки и высшего образования, Государственной Думы, Героями России.