В Татарстане утвердили даты Сабантуя и Каравона в 2026 году

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указы о проведении главных фольклорных праздников региона в 2026 году — Сабантуя и Каравона. Документы опубликованы на официальном сайте главы республики.
Открывает праздничный календарь традиционный русский народный фестиваль Каравон. Он состоится 23 мая в селе Никольское Лаишевского района, которое славится своими уникальными певческими традициями.
Следом за Каравоном в республике стартует череда празднований Сабантуя. Сельские Сабантуи пройдут
В Набережных Челнах городской Сабантуй запланирован на 13 июня. Город станет площадкой для масштабного празднования, объединяющего жителей и гостей автограда.
Главным событием станет Сабантуй в столице республики — Казани. Столичное торжество состоится 20 июня.
Кабинету Министров Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления поручено обеспечить качественную организацию и проведение всех праздничных мероприятий. Особое внимание будет уделено сохранению национальных традиций, безопасности участников и гостей праздников, а также подготовке площадок.