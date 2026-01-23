Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане утвердили даты Сабантуя и Каравона в 2026 году

Соответствующие указы 23 января подписал глава республики.

Источник: Комсомольская правда

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указы о проведении главных фольклорных праздников региона в 2026 году — Сабантуя и Каравона. Документы опубликованы на официальном сайте главы республики.

Открывает праздничный календарь традиционный русский народный фестиваль Каравон. Он состоится 23 мая в селе Никольское Лаишевского района, которое славится своими уникальными певческими традициями.

Следом за Каравоном в республике стартует череда празднований Сабантуя. Сельские Сабантуи пройдут 6—7 июня, где жители сельских населенных пунктов смогут принять участие в народных гуляниях. Кроме того, в эти дни праздник будут отмечать в городах республиканского подчинения.

В Набережных Челнах городской Сабантуй запланирован на 13 июня. Город станет площадкой для масштабного празднования, объединяющего жителей и гостей автограда.

Главным событием станет Сабантуй в столице республики — Казани. Столичное торжество состоится 20 июня.

Кабинету Министров Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления поручено обеспечить качественную организацию и проведение всех праздничных мероприятий. Особое внимание будет уделено сохранению национальных традиций, безопасности участников и гостей праздников, а также подготовке площадок.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше