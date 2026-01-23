Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем

«Москва предоставляет огромные возможности для образования, можно выбрать любую профессию на ваш вкус, мало того, получить профессию, но и получить достойную, хорошо оплачиваемую работу. У вас все впереди, будущее в ваших руках, и я очень рад, что вы раньше, чем многие другие ваши сверстники, выбрали самостоятельную жизнь, свободную, интересную и ответственную. И я вижу, как вы учитесь, что вы делаете, и уверен, что все у вас получится в жизни. Надеюсь, что вы будете счастливы и удовлетворены своей работой, своим будущим, надеюсь, в Москве, хотя весь мир вам открыт», — сказал Собянин.