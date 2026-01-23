Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в преддверии Дня российского студенчества встретился с учащимися московских колледжей во Дворце пионеров на Воробьевых горах и поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем.
«Москва предоставляет огромные возможности для образования, можно выбрать любую профессию на ваш вкус, мало того, получить профессию, но и получить достойную, хорошо оплачиваемую работу. У вас все впереди, будущее в ваших руках, и я очень рад, что вы раньше, чем многие другие ваши сверстники, выбрали самостоятельную жизнь, свободную, интересную и ответственную. И я вижу, как вы учитесь, что вы делаете, и уверен, что все у вас получится в жизни. Надеюсь, что вы будете счастливы и удовлетворены своей работой, своим будущим, надеюсь, в Москве, хотя весь мир вам открыт», — сказал Собянин.
Как отмечается в материалах мэра и правительства Москвы, в преддверии Дня студента напротив Московского дворца пионеров москвичи и гости города могут принять участие в играх на свежем воздухе — кёрлинге по-русски, боях мешками на бревне и ложечном тире. Кроме того, здесь организуют танцы, чаепитие в русском стиле, световое шоу.
К празднику правительство Москвы подготовило насыщенную программу, которая стала частью проекта «Зима в Москве». Она включает международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, лекции, экскурсии, квесты и концерты. Кроме того, молодёжь ждут «Диалоги с героями» от проекта «Молодёжь Москвы» — встречи с участниками специальной военной операции, выступления студенческих коллективов на станциях метро, тематические рейсы на речных электросудах, парад флагоносцев и многое другое.