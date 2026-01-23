Покажет ли ЭКГ, что человек курит?

Электрокардиограмма не отражает факт курения напрямую. Но регулярное курение — один из главных факторов риска для работы сердечно-сосудистой системы, и его эффект часто отражается на работе сердца, что может быть зафиксировано при обследовании.
Курение вызывает ряд изменений, которые способствуют развитию сердечных патологий.
Тахикардия и нестабильность ритма — никотин — стимулятор, который увеличивает частоту сердечных сокращений (ЧСС) и вызывает спазм сосудов. На ЭКГ врач может увидеть устойчивую синусовую тахикардию (пульс выше 90−100 ударов в минуту в покое) или различные аритмии (например, экстрасистолию), которые часто встречаются у курильщиков.
Признаки ишемии миокарда — курение повреждает сосуды, ускоряет развитие атеросклероза и снижает снабжение сердца кислородом, что может найти отражение на ЭКГ.
Хронический спазм сосудов и повышенное давление из-за курения заставляют сердце работать с повышенной нагрузкой. Со временем это может привести к утолщению сердечной мышцы, что также видно на ЭКГ.
Ухудшение уже имеющихся заболеваний: если у человека есть скрытая или явная болезнь сердца (например, аритмия, ишемическая болезнь), курение резко обостряет ее проявления, делая их более явными на кардиограмме.