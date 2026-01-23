Уралец выиграл в лотерею около 23 миллионов рублей

22 января житель Свердловской области стал победителем лотереи. Его суперприз составил 22 987 125 рублей. Теперь его ожидают на вручение крупной суммы. Об этом рассказали организаторы лотереи.
— Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Участник покупал билет в мобильном приложении за 500 рублей, — объяснили представители.
Он отметил удачные комбинации цифр в первом и втором поле билета.
Напомним, что с начала 2026 года три жителя Свердловской области стали мультимиллионерами. Их суммарный выигрыш составил около 484 миллионов рублей. Первый уралец одержал победу 1 января. Он поделит миллиард с победителями из Тюменской и Новосибирской областей.