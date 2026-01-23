Уралец выиграл в лотерею около 23 миллионов рублей

Напомним, что с начала 2026 года три жителя Свердловской области стали мультимиллионерами. Их суммарный выигрыш составил около 484 миллионов рублей. Первый уралец одержал победу 1 января. Он поделит миллиард с победителями из Тюменской и Новосибирской областей.