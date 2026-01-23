Ричмонд
Уралец выиграл в лотерею около 23 миллионов рублей

Свердловчанин стал обладателем крупного выигрыша.

Источник: Комсомольская правда

22 января житель Свердловской области стал победителем лотереи. Его суперприз составил 22 987 125 рублей. Теперь его ожидают на вручение крупной суммы. Об этом рассказали организаторы лотереи.

— Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Участник покупал билет в мобильном приложении за 500 рублей, — объяснили представители.

Он отметил удачные комбинации цифр в первом и втором поле билета.

Напомним, что с начала 2026 года три жителя Свердловской области стали мультимиллионерами. Их суммарный выигрыш составил около 484 миллионов рублей. Первый уралец одержал победу 1 января. Он поделит миллиард с победителями из Тюменской и Новосибирской областей.