В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила ежегодно выплачивать студентам 13-ю стипендию.
Соответствующее письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаю целесообразным нормативное закрепление ежегодной дополнительной выплаты “тринадцатой стипендии” с перечислением в декабре (либо в последнюю декабрьскую выплату стипендии) обучающимся очной формы обучения, получающим государственную академическую стипендию или государственную социальную стипендию», — сказано в письме.
Предлагается также распространить данную инициативу на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в части государственных стипендий соответствующих уровней.
Ожидаемыми результатами реализации меры, как считает Лантратова, являются краткосрочное снижение финансовой напряженности студентов и их семей в предновогодний период, повышение устойчивости образовательных траекторий, более равные стартовые условия для обучающихся из семей в студенческой среде.
В письме глава думского комитета отметила, что проблематика заключается в том, что у значимой части обучающихся отсутствуют стабильные собственные доходы, а возможности семьи поддерживать студента неодинаковы, вследствие чего одинаковые по статусу образовательные траектории фактически сопровождаются разным уровнем материальной обеспеченности.