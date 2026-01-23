Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию

Депутат Лантратова предложила ежегодно выплачивать студентам 13-ю стипендию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила ежегодно выплачивать студентам 13-ю стипендию.

Соответствующее письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаю целесообразным нормативное закрепление ежегодной дополнительной выплаты “тринадцатой стипендии” с перечислением в декабре (либо в последнюю декабрьскую выплату стипендии) обучающимся очной формы обучения, получающим государственную академическую стипендию или государственную социальную стипендию», — сказано в письме.

Предлагается также распространить данную инициативу на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в части государственных стипендий соответствующих уровней.

Ожидаемыми результатами реализации меры, как считает Лантратова, являются краткосрочное снижение финансовой напряженности студентов и их семей в предновогодний период, повышение устойчивости образовательных траекторий, более равные стартовые условия для обучающихся из семей в студенческой среде.

В письме глава думского комитета отметила, что проблематика заключается в том, что у значимой части обучающихся отсутствуют стабильные собственные доходы, а возможности семьи поддерживать студента неодинаковы, вследствие чего одинаковые по статусу образовательные траектории фактически сопровождаются разным уровнем материальной обеспеченности.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше