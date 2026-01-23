Главврача онкодиспансера Татарстана уволили из-за утраты доверия

Как выяснили прокуроры, коммерческие организации, заключавшие госконтракты, при этом оплачивали расходы Хидиятова на бытовую технику и аренду машины. Кроме того, он скрыл сведения о договоре на страхование жизни на пять миллионов рублей и купил имущество стоимостью более 17 миллионов рублей, которое зарегистрировал на родственника.