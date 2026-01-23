В Башкирии накрыли подпольный покерный клуб: возбуждено уголовное дело

В Иглинском районе Башкирии завели уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает Следственный комитет республики.
Согласно версии следствия, в период до 22 октября прошлого года 40-летний мужчина арендовал помещение в селе Иглино, которое находилось за пределами разрешенной игровой зоны, и организовал там проведение азартных карточных игр в покер с использованием специального оборудования.
Незаконную деятельность удалось выявить и пресечь в ходе совместной операции следователей СК и сотрудников МВД при силовой поддержке Росгвардии. В ходе осмотра помещения были изъяты деньги, мобильные телефоны, игральные карты, фишки, игральные кости и другие предметы, имеющие значение для расследования.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также возможных соучастников, — заявили в Следкоме.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.