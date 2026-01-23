Энергетиков Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

Предприятия электросетевого комплекса Ростовской области перешли в режим повышенной готовности из-за прогноза погоды, в регионе вновь ожидаются снегопады, метель и гололедица. Об этом сообщают донские власти.
В регионе снова увеличили количество аварийных бригад. Всего создали 585 групп, в них вошли 3 тысячи человек, в готовности свыше 1,3 тысячи единиц техники.
Кроме того, энергетики обеспечили готовность мобильных источников питания, необходимых во время работ в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Параллельно проверили все подстанции и ключевые узлы инфраструктуры.
Известно, что на усиленный режим работы перешли также пожарные и спасатели. На помощь автомобилистам готовы направить 19 тягачей и более 700 единиц внедорожной техники. В этой работе задействуют более тысячи специалистов. На трассах при необходимости развернут пункты обогрева.
Единый номер для вызова экстренных служб — «112». При возникновении проблем с электричеством потребителям следует звонить по круглосуточным телефонам компаний «Россети Юг» и АО «Донэнерго».
