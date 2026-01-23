В Омске зафиксирован опасный выезд на встречку

Комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД, установленный на 446-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Крутинском районе, зафиксировал грубое и крайне опасное нарушение: автомобиль «Лада Гранта», выехал на полосу встречного движения и едва не столкнулся с автомобилем, двигающимся на своей полосе.
Маневр был настолько рискованным, что водителю пришлось резко съехать на обочину, чтобы избежать лобового столкновения. К счастью, трагедии удалось избежать.
В этот раз нарушительнице повезло: вместо уголовного дела или серьезных последствий она получила административный штраф в размере 7 500 рублей за выезд на полосу встречного движения.
Однако это далеко не первый эпизод в ее «дорожной биографии». Только в 2025 году женщина получила 20 постановлений от камер автофиксации. Большинство из них — за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч. Общая сумма наложенных штрафов превысила 50 000 рублей.
