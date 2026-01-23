В Омске зафиксирован опасный выезд на встречку

Однако это далеко не первый эпизод в ее «дорожной биографии». Только в 2025 году женщина получила 20 постановлений от камер автофиксации. Большинство из них — за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч. Общая сумма наложенных штрафов превысила 50 000 рублей.