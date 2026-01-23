Саратовский губернатор анонсировал выплаты участникам СВО на свой бизнес

Соответствующий законопроект внесен в саратовскую областную думу в четверг. В пояснительной записке, опубликованной на сайте думы, уточняется, что участникам СВО будет оказана помощь без проведения оценки среднедушевого дохода семьи. На таких условиях социальный контракт будет заключаться однократно и только на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.