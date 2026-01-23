В Ростове-на-Дону открыли галерею скульптора Сергея Олешни

В Ростове-на-Дону открылась галерея искусств академика Сергея Олешни. Творческое пространство посвящено работам скульптора, создавшего более 100 памятников и произведений, установленных в российских городах и за рубежом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.