В Ростове-на-Дону открыли галерею скульптора Сергея Олешни

Сергей Олешня — ростовчанин, чьи работы стали достоянием донской культуры. Среди его известных произведений — памятник императрице Елизавете Петровне и мемориал «Ростов-на-Дону — город Воинской Славы».
По словам властей, галерея позволит посетителям познакомиться с разнообразием творчества скульптора. В пространстве планируют проводить просветительские мероприятия с молодежью и образовательные программы по популяризации истории и современных практик скульптурного искусства.
Уточняется, что учреждение предоставит возможность и другим художникам экспонировать свои работы.