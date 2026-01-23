Ричмонд
В Ростове-на-Дону открыли галерею скульптора Сергея Олешни

В Ростове-на-Дону открылась галерея искусств академика Сергея Олешни. Творческое пространство посвящено работам скульптора, создавшего более 100 памятников и произведений, установленных в российских городах и за рубежом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

Источник: Telegram-канал Александра Скрябина

Сергей Олешня — ростовчанин, чьи работы стали достоянием донской культуры. Среди его известных произведений — памятник императрице Елизавете Петровне и мемориал «Ростов-на-Дону — город Воинской Славы».

По словам властей, галерея позволит посетителям познакомиться с разнообразием творчества скульптора. В пространстве планируют проводить просветительские мероприятия с молодежью и образовательные программы по популяризации истории и современных практик скульптурного искусства.

Уточняется, что учреждение предоставит возможность и другим художникам экспонировать свои работы.