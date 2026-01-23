Ричмонд
В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января, ФедералПресс. На территории Челябинской области фиксируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, интенсивный показатель за третью неделю января составил 63,4 случая на 10 тысяч населения.

Источник: Freepik

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов гриппа А H3N2, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции, также выявляются единичные случаи гриппа А H1N1, гриппа В и COVID-19», — сообщают в Роспотребнадзоре Челябинской области.

В связи с активной циркуляцией вирусов Роспотребнадзор рекомендует жителям региона соблюдать базовые профилактические меры: соблюдать гигиену, регулярно проветривать и делать влажную уборку помещений, а также использовать маски в местах массового скопления людей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске открылся новый паллиативный центр.