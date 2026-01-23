В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов гриппа А H3N2, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции, также выявляются единичные случаи гриппа А H1N1, гриппа В и COVID-19», — сообщают в Роспотребнадзоре Челябинской области.
В связи с активной циркуляцией вирусов Роспотребнадзор рекомендует жителям региона соблюдать базовые профилактические меры: соблюдать гигиену, регулярно проветривать и делать влажную уборку помещений, а также использовать маски в местах массового скопления людей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске открылся новый паллиативный центр.