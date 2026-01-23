Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске на 76-м году жизни скончался бывший вице-губернатор

О внезапной кончине общественного деятеля Бориса Мизрахи информирует министерство культуры Южного Урала.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске на 76-м году жизни скончался бывший вице-губернатор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О внезапной кончине общественного деятеля Бориса Мизрахи информирует министерство культуры Южного Урала.

«Долгие годы Борис Александрович входил в состав Общественного совета при Минкультуры, был его председателем. Мы запомним его как человека неравнодушного к культуре, который стремился внимательно и вдумчиво относиться к своей общественной деятельности», — говорится в сообщении.

Мизрахи родился 26 мая 1950 года. В 1993—1996 годах была заместителем главы администрации Челябинской области. Член-корреспондент РАЕН. В 2000—2005 годах — депутат Заксобрания, председатель комитета по социальной политике.